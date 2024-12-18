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تركيا توقع مع الصومال اتفاقية لبناء منشأة إطلاق صواريخ من أراضيها

02:04 م الأربعاء 18 ديسمبر 2024

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود

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(وكالات)

أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الأربعاء، أن تركيا ستبني منشأة لإطلاق الصواريخ من الأراضي الصومالية.

وقال الرئيس الصومالي، خلال حفل أقيم في مقديشو، إن تلك الخطوة تأتي في إطار تعزيز برنامج أنقرة لاختبار الصواريخ بعيدة المدى.

وتابع الرئيس الصومالي، أن المشروع سيساعد في توفير فرص العمل والإيرادات للأمة.

وكانت وكالة أنباء "بلومبرج"، قد ذكرت، أن موقع الصومال على الطرف الشرقي من البر الرئيسي لأفريقيا يعد مثاليًا لإطلاق النار باتجاه المحيط الهندي دون التعرض لخطر سقوط الحطام في المناطق السكنية وبلدان أخرى.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بناء منشأة إطلاق صواريخ تركيا
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