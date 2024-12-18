"بدنا نرجع".. جنود سوريون هاربون يتظاهرون في العراق للعودة إلى بلادهم (فيديو)

وكالات



أظهرت مقاطع فيديو تظاهر عشرات من الجنود السوريين وهم يهتفون "بدنا نرجع"، مطالبين السلطات العراقية بالسماح لهم بالعودة إلى سوريا.

جنود من الجيش السوري الذين غادروا إلى العراق يتظاهرون بمخيمهم في صحراء الغربية للمطالبة بعودتهم إلى سوريا..؟؟

خرب عرضج يدنيا من ادور تكفر بالظالم كفر ، ننتظر دورانها عالذيول في العراق قولوا يا الله 🤲🏼🤲🏼🤲🏼 pic.twitter.com/KVJNnhfEA3 — د.دارك (@dr_daark) December 17, 2024

ولم تعلق السلطات العراقية على الأسباب التي تمنع هؤلاء الجنود من العودة إلى بلادهم.



وفي الساعات التي سبقت سقوط النظام الرئيس السوري بشار الأسد وسيطرة الجماعات المسلحة على العاصمة دمشق في 8 ديسمبر الجاري، سمحت السلطات العراقية بدخول مئات الجنود السوريين الفارّين من الجبهة إلى العراق عن طريق منفذ القائم الحدودي.



وقال مسؤول عراقي أمني، إن "عدد الجنود السوريين الذين دخلوا العراق بلغ 2000 من عناصر بين ضابط وجندي"، مشيرًا إلى أن دخولهم جاء "بالاتفاق" مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وبموافقة القائد العام للقوات المسلحة العراقية.