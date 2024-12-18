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واشنطن: من مصلحتنا أن تصبح سوريا ذات سيادة

12:45 م الأربعاء 18 ديسمبر 2024

جون كيربي

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وكالات


قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الأربعاء، إن واشنطن تركز على العمل مع المجتمع الدولي والجماعات المسلحة في سوريا، للتأكد من الانتقال السلمي للسلطة.


وأضاف كيربي في لقاء مع شبكة "إم إس إن بي سي"، أن "من مصلحة الولايات المتحدة أن تصبح سوريا ذات سيادة وتتمتع بالأمن والاستقرار".


وسقط نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، في الـ8 من ديسمبر الماضي، وذلك مع سيطرة الجماعات المسلحة على العاصمة دمشق.

جون كيربي سوريا واشنطن
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