الاتحاد الأوروبي: يجب إعادة النظر في العقوبات المفروضة على سوريا

وكالات

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، إنه "علينا أن نعيد النظر في العقوبات المفروضة على سوريا من أجل تسهيل إعادة الإعمار".

وأكدت أنه يجب أن تكون عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم طوعية وآمنة وتضمن كرامتهم، مضيفة أن أفعال القيادة الجديدة في سوريا ينبغي أن تكون مطابقة لأقوالها.

وأشارت فون دير لاين، إلى أن سوريا القديمة اختفت، لكن سوريا الجديدة لم تولد بعد والشهور القادمة ستكون حاسمة لتشكيلها، معربة عن الرغبة في رؤية تقدم ملحوظ نحو عملية سياسية فعلية.

وتابعت أن، أوروبا ستقوم بدورها في سوريا من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والمساهمة في التعافي وإعادة الإعمار.

وفي 8 ديسمبر الجاري، سقط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، مع سيطرة الجماعات المسلحة على العاصمة دمشق.