الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مشتبها به في مقتل الجنرال كيريلوف

موسكو - (أ ب)

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، اعتقال مشتبها به في مقتل رئيس قوات الحماية النووية والبيولوجية والكيميائية في القوات المسلحة الروسية، إيجور كيريلوف.

وقال الأمن الفيدرالي الروسي إن المشتبه به مواطن من جمهورية أوزبكستان تم تجنيده من قبل أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.

ولم يذكر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اسم المشتبه به، لكنه قال إنه من مواليد عام 1995.

وبحسب بيان صادر عن جهاز الأمن الفيدرالي، أقر المشتبه به أنه تم تجنيده من قبل أجهزة خاصة أوكرانية.

ولقي الليفتنانت جنرال إيجور كيريلوف حتفه، أمس الثلاثاء، جراء تفجير قنبلة مخبأة في دراجة بخارية خارج المبنى السكني الذي يقطن به في موسكو، بعد يوم من توجيه جهاز الأمن الأوكراني اتهامات جنائية إليه.

وقال مسؤول أوكراني إن جهاز الأمن الأوكراني نفذ الهجوم.

وشغل كيريلوف منصب رئيس قوات الحماية النووية والبيولوجية والكيميائية في القوات الروسية المسلحة. كما لقي مساعده حتفه في الهجوم.