هيئة تحرير الشام السورية: سنكون أول المبادرين بحل الجناح العسكري

وكالات



قال القائد العسكري لـ"هيئة تحرير الشام" مرهف أبو قصرة، والمعروف باسم أبو حسن الحموي، اليوم الأربعاء، إن الهيئة ستكون أول المبادرين بحل جناحها العسكري التزامًا منها بتعهدات الإدارة الجديدة في سوريا بحل الفصائل وبناء مؤسسة عسكرية جديدة.



وقال الحموي ردًا على سؤال وجه له، عما إذا كانت الهيئة ستحل جناحها العسكري، إنه "بالتأكيد، ستكون الهيئة من أول المبادرين وستبقى مبادرة لأي توجه يحقق المصلحة العامة للبلاد"، وذلك في مقابلة أُجريت معه في مدينة اللاذقية غربي سوريا.



وفي وقتٍ سابق، أعلن القائد العام للعمليات العسكرية أحمد الشرع، والملقب بـ"الجولاني"، أنه سيتم حل جميع الفصائل المسلحة، وإن السلاح سيكون حصرًا بيد الدولة.



كما أكد الشرع أنه لن يكون هناك تجنيد إلزامي في الجيش، باستثناء بعض التخصصات التي ستكون إجبارية ولفترات قصيرة لا تتجاوز 15 يومًا.