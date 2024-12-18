مقتل وإصابة 4 أشخاص في هجوم لداعش على جنوب مدينة الرقة شمالي سوريا

وكالات

قتل عنصران من قوى الأمن الداخلي وأُصيب اثنان، مساء الثلاثاء، جراء استهداف عناصر من خلايا داعش لنقطة تفتيش تابعة لهم جنوب مدينة الرقة، شمالي سوريا.

وذكرت قوى الأمن في بيان لها: "في عمل إرهابي جبان، قام 4 أفراد من خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي يستقلون دراجات ناريّة، الساعة 6 مساءً الثلاثاء 17 ديسمبر، باستهداف حاجز الجامعة في منطقة الكسرات جنوب مدينة الرقة"، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف البيان: "أسفر الهجوم عن مقتل اثنين من أعضاء قواتنا، وإصابة اثنين آخرين بجروح، بالإضافة إلى إصابة أحد المدنيين الذين كانوا يمرون بالقرب من الحاجز".