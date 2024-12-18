الأمن الروسي يعلن اعتقال منفذ عملية اغتيال إيجور كيريلوف

وكالات

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، اليوم الأربعاء، أنه تم اعتقال منفذ الهجوم الإرهابي الذي أدى إلى مقتل إيجور كيريلوف قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بالجيش الروسي، أمس الثلاثاء، وفقا لروسيا اليوم.

ولقي قائد قوات الحماية النووية والبيولوجية والكيماوية الروسية، الجنرال إيجور كيريلوف، ومساعده حتفهما إثر انفجار قنبلة مخبأة داخل دراجة كهربائية قرب مبنى سكني في شارع ريازان، صباح اليوم الثلاثاء.

وقع الحادث، على بعد 7 كيلومترات من القصر الرئاسي الروسي الكرملين، ليُفتح على إثره عدد من التحقيقات في روسيا وتُوجه أصابع الاتهام إلى الأوكرانيين، الذين أعلنوا مسؤوليتهم عن الاغتيال.