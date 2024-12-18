جيش الاحتلال يستهدف مستشفيي كمال عدوان والعودة بقطاع غزة

وكالات

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي استهدف مستشفيي كمال عدوان والعودة شمال قطاع غزة، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وأطلق الجيش الإسرائيلي نار كثيفة من آلياته في محيط مستشفى كمال عدوان شمال غزة، إذ أكد الدكتور حسام أبو صفية، استهداف المستشفى واشتعال النيران في قسم العناية المركزة.

وأكدت وسائل الإعلام الفلسطينية، استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة عدد آخر، في غارات إسرائيلية على منازل في محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.

من جهة أخرى أعلن مستشفى العودة، وقوع إصابات بين الطواقم الطبية والمرضى جراء تفجير القوات الإسرائيلية لـ "روبوت" بجوار المستشفى شمالي قطاع غزة.