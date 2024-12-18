رئيس كوريا الجنوبية يرفض حضور التحقيق في قضية "الأحكام العرفية"

وكالات

رفض رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول، اليوم الأربعاء، المثول لقرار استدعائه من قبل مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين بسيئول في قضية محاولته فرض "الأحكام العرفية" مطلع الشهر االجاري، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت الدوائر القانونية في كوريا الجنوبية في بيان رسمي، إن فريق التحقيق المشترك المكون من مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين والشرطة ووحدة التحقيق بوزارة الدفاع، طلب من يون المثول للاستجواب حتى الساعة العاشرة صباح اليوم، لكنه لم يحضر الجلسة.

ويواجه الرئيس يون تهما بالتحريض على التمرد من خلال إعلانه الأحكام العرفية يوم 3 ديسمبر، وتم تعليق مهامه في انتظار محاكمته أمام المحكمة الدستورية للبت في قرار عزله من قبل الجمعية الوطنية.

ووفقا لوكالة "يونهاب" فقد فشلت عدة محاولات لتسليم الرئيس يون إشعار طلب المثول أمام المحكمة منذ مطلع الأسبوع الجاري، بعد أن رفض المكتب الرئاسي استلامه أو أعاد البريد.

ومن جانبه قال رئيس مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين أوه دونج وون، أمام لجنة التشريع البرلمانية، الثلاثاء، إن الاستدعاء يتم رفضه بشكل متعمد، وأن المكتب سيتخذ خطوات قانونية بسرعة للرد على ذلك.

وأشار أوه دونج وون إلى أن المكتب يراجع ما إذا كانت المعايير مستوفاة لطلب مذكرة توقيف بحق يون، كون ذلك يتماشى بشكل أكبر مع الإجراءات القانونية بدلا من محاولة اعتقاله بشكل طارئ دون مذكرة.

ولفتت وكالة "يونهاب" إلى أن مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين في البلاد ينظر في إرسال إشعار الاستدعاء إلى يون مرة أخرى.

وطلبت النيابة العامة التي تجري تحقيقا موازيا في قضية الأحكام العرفية، بشكل منفصل من يون الحضور للاستجواب يوم السبت بعد أن رفض استدعاء سابقا يوم الأحد.