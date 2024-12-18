استشهاد فلسطيني وإصابة 5 آخرين في قصف إسرائيلي على منطقة المواصي

وكالات

أعلن الدفاع المدني في غزة، اليوم الأربعاء، استشهاد فلسطيني وإصابة 5 آخرين جراء إطلاق آليات الجيش الإسرائيلي النار على المواطنين في منطقة المواصي غرب رفح.

يأتي ذلك، بعدما حاصرت دبابات إسرائيلية منذ أمس الثلاثاء، عائلات فلسطينية نازحة وسط إطلاق نار مكثف في منطقة المواصي غرب رفح.

فيما دفعت النيران الكثيفة من الآليات المتوغلة في المنطقة، عشرات العائلات النازحة هناك إلى الفرار شمالا نحو خان ​​يونس، وفقا لروسيا اليوم.

في غضون ذلك، استشهد فجر اليوم شخصان وأصيب آخرون في قصف مسيرة إسرائيلية لخيمة تؤوي نازحين بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وتم تسجيل إصابات إثر غارات جوية إسرائيلية استهدفت منازل سكنية في محيط مستشفى كمال عدوان شمال القطاع وحي الدرج شرقا.

وفي الشمال استهدفت مسيرات إسرائيلية منازل في محيط منطقة المصلبة بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.