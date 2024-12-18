الجيش الأوكراني: روسيا تكثف هجماتها في كورسك والجبهة الشرقية

وكالات

قال القائد الأعلى للجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، إن موسكو كثفت هجماتها على القوات الأوكرانية التي تقاتل للاحتفاظ بجيب في منطقة كورسك الروسية وزادت الضغط في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

ومع اقتراب الحرب من عامها الثالث، أصبحت القوات الأوكرانية منهكة وتعاني نقصا عدديا على امتداد خط المواجهة الذي يبلغ طوله 1170 كيلومترا.

وقال سيرسكي لمسؤولين حكوميين وإقليميين: "لليوم الثالث، يشن العدو هجمات مكثفة في منطقة كورسك"، مضيفا أن روسيا تستخدم بنشاط قوات كوريا الشمالية التي تكبدت خسائر كبيرة، وفقا لما ذكرته الغد.

وقال مسؤول عسكري أمريكي، إن القوات الكورية الشمالية فقدت عدة مئات من القوات في منطقة كورسك من مختلف الرتب.

وقال الجيش الأوكراني في تقرير في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، إن قواته صدت 42 هجوما روسيا في كورسك.

وذكر تقرير سابق أن عدد الاشتباكات القتالية ارتفع إلى 68 على مدار 24 ساعة، ارتفاعا من حصيلة يومية قاربت 40 في الأسبوع الماضي.

وبدأت أوكرانيا توغلا في منطقة كورسك في أغسطس، لكنها خسرت منذ ذلك الحين أكثر من 40% من الأراضي التي تسيطر عليها.

ويقول المحللون العسكريون، إن التوغل زاد الضغط على القوات الأوكرانية.

وقال سيرسكي، إن القتال تصاعد أيضا في منطقة دونيتسك الشرقية حيث تتقدم القوات الروسية بأسرع وتيرة لها هذا العام.

وأضاف أن القوات الروسية واصلت تركيز هجماتها على المراكز اللوجستية في بوكروفسك وكوراخوف.

وفي موسكو، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قواتها استولت على قرية هانيفكا شمال بوكروفسك، موقع منجم الفحم الوحيد في أوكرانيا الذي ينتج فحم الكوك لصناعة الصلب.