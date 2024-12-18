هل تولى حلف الناتو مهمة تنسيق المساعدات العسكرية لكييف بدلا من أمريكا؟

وكالات

قال مصدر اليوم الأربعاء، إن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، تولى مهمة تنسيق المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا بدلا من الولايات المتحدة، مثلما كان مقررا في خطوة اعتبرت على نطاق واسع أنها تستهدف حماية آلية الدعم في مواجهة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب الذي يهاجم الحلف.

وتمنح هذه الخطوة التي تأخرت بضعة أشهر حلف الأطلسي دورا أكثر مباشرة في المساعي المناهضة للغزو الروسي لكنها لا تصل إلى حد إرسال قواته الخاصة، وفقا لما ذكرته الغد.

لكن دبلوماسيين يعترفون بأن تسليم المهمة للحلف قد يكون محدود التأثير نظرا لأن الولايات المتحدة في عهد ترمب ما زالت قادرة على إلحاق ضرر كبير بأوكرانيا من خلال خفض كبير في دعمها لأنها القوة المهيمنة في الحلف وتوفر غالبية الأسلحة لكييف.

وسيتولى ترمب منصبه في يناير، إذ قال: إنه يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا سريعا، لكنه لم يحدد طريقة تحقيق ذلك.

ودائما ما انتقد ترمب حجم المساعدات المالية والعسكرية الأمريكية لأوكرانيا.

ويقع مقر المهمة الجديدة لحلف الأطلسي لأوكرانيا في قاعدة أمريكية في مدينة فيسبادن الألمانية.