مسؤول أمريكي: خسائر كبيرة في صفوف قوات كوريا الشمالية بكورسك الروسية

وكالات

أعلن مسؤول عسكري أمريكي كبير، أن القوات الكورية الشمالية تكبّدت مئات الضحايا بين قتلى وجرحى في القتال ضد قوات كييف في منطقة كورسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا، بحسب سكاي نيوز.

ولتعزيز المجهود الحربي الروسي أرسلت بيونجيانج آلاف الجنود إلى روسيا، بما في ذلك إلى منطقة كورسك الحدودية مع أوكرانيا والتي سيطرت القوات الأوكرانية على قسم منها في وقت سابق من هذا العام.

وقال المسؤول الأمريكي مشترطا عدم نشر اسمه، إن تقديرنا الأخير للضحايا الذين تكبّدتهم كوريا الشمالية هو مئات عدة.

وأضاف أن هذا العدد يشمل كل شيء من المصابين بجروح طفيفة إلى القتلى في الميدان، ويشمل عسكريين من كل الرتب.

وأرجع سبب هذه الخسائر الكبيرة إلى افتقار القوات الكورية الشمالية إلى خبرات قتالية بالدرجة الأولى.

وأوضح أن هؤلاء ليسوا جنودا متمرسين في المعارك، لم يسبق لهم أن شاركوا في القتال، مشيرا إلى أن هذا الأمر ساهم على الأرجح في سبب تكبدّهم الخسائر التي لحقت بهم على أيدي الأوكرانيين.

أتى تصريح المسؤول العسكري الأمريكي بعد أن قال رئيس الأركان الأوكراني أوليكساندر سيرسكي، إن روسيا زجت بوحدات كورية شمالية في قلب هجوم مكثف في كورسك على مدى أيام عدة.

وعززت بيونجيانج وموسكو علاقاتهما العسكرية في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.

ودخلت اتفاقية دفاعية تاريخية بين بيونجيانج وموسكو حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الشهر.

ويقول خبراء، إن زعيم كوريا الشمالية، الدولة المسلحة نوويا، كيم جونج أون، يسعى بكل ما أوتي من قوة للحصول من روسيا على تكنولوجيا متطورة وخبرة قتالية لقواته.