الشرطة الباكستانية تعلن مقتل ثلاثة من عناصرها يرافقون أفراد حملة مكافحة شلل الأطفال

(أ ب)

قالت الشرطة الباكستانية إن قنبلة شديدة الانفجار تم وضعها على جانب الطريق انفجرت بالقرب من سيارة تقل رجال شرطة مكلفين بحماية العاملين في مجال شلل الأطفال في شمال غرب باكستان المضطرب اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل ثلاثة رجال شرطة وإصابة اثنين آخرين.

وقال ضابط الشرطة المحلية ناصر خان، إن الهجوم وقع في منطقة ديرا إسماعيل خان بإقليم خيبر بختونخوا، بينما كان رجال الشرطة عائدين إلى مراكزهم.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم الذي جاء بعد يوم من قيام مسلحين مجهولين بفتح النار على الشرطة التي كانت ترافق العاملين في مجال مكافحة شلل الأطفال في كاراك، وهي مدينة في خيبر بختونخوا، مما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة أحد العاملين في قطاع الصحة.

وتأتي أعمال العنف الأخيرة بعد يوم من إطلاق باكستان حملتها النهائية للتطعيم ضد شلل الأطفال في جميع أنحاء البلاد لهذا العام، بهدف حماية 45 مليون طفل.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، تظل باكستان وأفغانستان المجاورة الدولتان الوحيدتان اللتان لم يتم فيهما القضاء على الفيروس المميت والمسبب للشلل.

وأعلنت باكستان عن 63 حالة مؤكدة منذ يناير/كانون الثاني، وستستمر حملة مكافحة شلل الأطفال الجارية حتى 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وغالبا ما يستهدف المتمردون الشرطة والعاملين في مجال الصحة خلال حملات مكافحة شلل الأطفال.

ووفقا لمسؤولي قطاع الصحة والسلطات، لقى أكثر من 200 من العاملين في مكافحة شلل الأطفال وأفراد الشرطة المكلفين بحمايتهم، حتفهم منذ تسعينيات القرن الماضي.