مقتل أربعة من عناصر الشرطة في هجوم في أكثر ولايات المكسيك عنفا

(أ ب)

هاجم مسلحون دورية للشرطة في شمال المكسيك وقتلوا أربعة من عناصر الشرطة في إطلاق للنار أسفر أيضا عن إصابة أربعة أشخاص، حسبما قالت السلطات المكسيكية اليوم الثلاثاء.

ووقع الهجوم أمس الاثنين في ولاية جواناخواتو بشمال وسط المكسيك، التي شهدت أكبر عدد من جرائم القتل في المكسيك. وكانت الولاية منذ فترة طويلة مسرحا لمعارك دموية بين العصابات المتنافسة، وكانت الولاية منذ فترة طويلة من بين أكثر الولايات دموية بالنسبة للشرطة في المكسيك.

وقال ممثلو الادعاء اليوم الثلاثاء إن الهجوم وقع في بلدة اوريانجاتو بالقرب من الحدود مع ولاية ميتشواكان المجاورة. وكان من بين القتلى الأربعة شرطية.

يذكر أن ولاية جواناخواتو الصناعية والزراعية ظلت لسنوات عديدة مسرحا لمعركة دامية لفرض السيطرة بين عصابة "خاليسكو نيو جينيريشن كارتل وعصابة محلية تدعى "سانتا روزا دي ليما كارتل".