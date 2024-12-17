تركيا: التطورات في سوريا يجب ألا تصرف الانتباه عن الحرب في غزة

(أ ب)

قالت تركيا إن التطورات في سوريا يجب ألا تصرف الانتباه عما وصفته بـ"الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

واتهم بيان لوزارة الخارجية التركية اليوم الثلاثاء إسرائيل بتكثيف الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك مباني المدارس ومخيمات اللاجئين وباستخدام "التجويع والأمراض المعدية كسلاح ضد الشعب الفلسطيني".

وقالت الوزارة "نكرر دعوتنا إلى ممارسة الضغط اللازم على إسرائيل لضمان الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بلا انقطاع إلى المنطقة ".