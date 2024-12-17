بعد فقدانها 3 من عائلتها.. سورية تهاجم بعثة الأمم المتحدة بالحذاء قرب سجن صيدنايا

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر امرأة سورية تهاجم سيارة بعثة الأمم المتحدة قرب سجن صيدنايا سيئ السمعة، شمال دمشق، بالحذاء، احتجاجًا على ما وصفته بـ"إخفاق" الأمم المتحدة في إنقاذ المعتقلين السوريين.

وظهرت السيدة في الفيديو وهي تقول بغضب"بعد ماذا أتيتم؟ لا نريدكم بعد الآن"، قبل أن تلقي بحذائها على السيارة التي كانت تقل المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون.

ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، فإن المرأة فقدت أخًا واثنين من أبناء عمومتها، الذين كانوا من بين المعتقلين في سجن صيدنايا.

ويُعتبر سجن صيدنايا أحد أسوأ السجون في سوريا من حيث الانتهاكات، حيث تُتهم السلطات السورية بممارسة التعذيب والإخفاء القسري بحق آلاف المعتقلين داخله.

ولاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وسط موجة من التعاطف مع السيدة وتأييد غضبها، في ظل انتقادات مستمرة لدور الأمم المتحدة الذي يصفه العديد من السوريين بـ"المتراخي" تجاه الانتهاكات الحقوقية المستمرة في البلاد.