المتحدث باسم نتنياهو ينفي تواجده في القاهرة

القاهرة- مصراوي

قالت القناة الت12 العبرية، إن المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينفي وجوده في القاهرة.

ومن جانبه، نفى مصدر مصري مطلع، ما زعمته تقارير إعلامية عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفيما سبق نقلت وكالة رويترز البريطانية عن مصادر مطلعة على الاجتماعات، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في طريقه إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت المصادر إنه من المتوقع توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة في الأيام المقبلة.

كما أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن موجود في القاهرة، من أجل التوقيع على اتفاق تبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وكانت تقارير صحفية تتحدث عن اتفاق ما بين إسرائيل وحركة حماس حول تبادل الأسرى، بعد قبول حركة حماس بتواجد قوات إسرائيلية في بعض المناطق في قطاع غزة.