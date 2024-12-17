باريس: الوفد الدبلوماسي الفرنسي التقى ممثلين عن السلطة الانتقالية بدمشق

(وكالات)

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إن الوفد الدبلوماسي الفرنسي التقى في العاصمة السورية دمشق بممثلين عن السلطات الانتقالية السورية.

وأفادت الخارجية الفرنسية، في بيانها، أن الوفد الدبلوماسي الفرنسي حث السلطات بدمشق على التمسك بمبادئ ثورة 2011 من أجل انتقال سياسي شامل وحماية الأقليات.

وتابعت الخارجية الفرنسية، أن وفدها أكد للسلطات بدمشق اهتمامها بقضايا الأمن المشترك، مشددة على ضرورة محاربة تنظيم "داعش" والجماعات الإرهابية في سوريا.

وتابعت الخارجية الفرنسية، أن وفدها الدبلوماسي زار مقر السفارة الفرنسية بدمشق المغلقة منذ عام 2012 للعمل على إعادة فتحها.

ورفع العلم الفرنسي داخل مقر السفارة الفرنسية اليوم مع زيارة الوفد الفرنسي الذي يترأسه المبعوث الفرنسي الخاص إلى سوريا، جان فرانسوا جيوم.