أردوغان: العالم لم يدعم الشعب السوري عندما كان يتعرض للقمع

وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: بحثنا الموضوع السوري وأهمية إحلال الاستقرار في سوريا وتحقيق سيادتها ووحدة أراضيها.

وأضاف الرئيس التركي، اليوم الثلاثاء، أن سوريا بحاجة للدعم من الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية حتى يمكن لها أن تنهض في المرحلة المقبلة.

وأوضح أن العالم لم يدعم الشعب السوري عندما كان يتعرض للقمع من نظام البعث والآن يمكنه المساعدة، لافتًا إلى ضرورة محاربة التنظيمات الإرهابية في سوريا، وأن أنقرة لن تسمح بوجود داعش أو حزب العمال الكردستاني.

ولفت إلى أنه ناقش مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التطورات في سوريا، وأنهم أكدوا أهمية وجود نظام يشمل كل الأطراف في سوريا.