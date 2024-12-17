المفوضية الأوروبية: سنبدأ حوارًا لتخفيف العقوبات عن سوريا

وكالات

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، يعطي أملا جديدا للشعب السوري رغم المخاطر وتقلب الوضع الميداني هناك.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، أنه يجب احترام الوحدة الوطنية في سوريا وحماية الأقليات، مؤكدة أن المفوضية الأوروبية، ستقوم بدورها في دعم سوريا عند هذا المفترق الحرج.

وتابعت دير لاين، "سنبدأ حوارا لتخفيف العقوبات عن سوريا وهذا مشروط بحدوث انتقال سلمي".

وأشارت إلى أن دبلوماسي المفوضية سيعودون إلى دمشق وأن لديها تمثيل إنساني في سوريا، وأن المفوضية الأوروبية، أطلقت جسرًا جويا إلى سوريا.

وأضافت أن المفوضية الأوروبية تتابع انتشار عناصر داعش في الشرق السوري ولن تسمح بالإرهاب في سوريا، مشيرةًا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان له دور أساسي في استقرار المنطقة.