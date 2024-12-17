لبحث عملية انتقالية.. دبلوماسيون ألمان يبدأون محادثات في سوريا

برلين- (د ب أ)

يعتزم دبلوماسيون ألمان إجراء اتصالات مباشرة في العاصمة السورية دمشق مع الحكومة المؤقتة التي شكلتها الفصائل المسلحة المنتصرون.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين إن المحادثات الأولى مع "هيئة تحرير الشام" ستعقد في العاصمة السورية اليوم الثلاثاء، مضيفة أنها ستدور "حول عملية انتقالية شاملة في سوريا وحماية الأقليات".

وفي الأسبوع الماضي، أطاح تحالف من المتمردين بقيادة إسلاميين بالرئيس بشار الأسد الذي حكم البلاد لفترة طويلة، والذي حصل الآن على لجوء في روسيا.

وقالت المتحدثة إنه من المقرر أيضا أن يستطلع الوفد الألماني إمكانيات تواجد دبلوماسي لألمانيا في دمشق، مضيفة أنه من المقرر أيضا عقد اجتماعات مع المجتمع المدني السوري وممثلي الطوائف المسيحية، مشيرة إلى أن الوفد يضم أيضا ممثلة عن وزارة التنمية الألمانية.

وقالت المتحدثة: "يجب ألا تصبح سوريا ألعوبة في أيدي قوى أجنبية أو تجربة لقوى متطرفة. نحن نعرف من أين تأتي هيئة تحرير الشام ونعرف أصولها في أيديولوجية القاعدة".

وذكرت المتحدثة أنه سيُجرى مراقبة أنشطة "هيئة تحرير الشام" والحكومة المؤقتة المعينة من قبلها عن كثب، وقالت: "إلى حد ما يمكن القول إنهم يتصرفون بحذر حتى الآن. ومثل شركائنا الدوليين، سوف نقيمهم من خلال أفعالهم. يُشترط في أي تعاون حماية الأقليات العرقية والدينية واحترام حقوق المرأة".

ويرأس الوفد الألماني توبياس تونكل، ممثل وزارة الخارجية الألمانية في الشرق الأوسط.





