تفاصيل استعداد جيش الاحتلال لـ"عملية الشتاء" في سوريا ولبنان

وكالات

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي الاستعداد، لما أطلق عليه "عملية الشتاء" في جميع مناطقه العملياتية، مع التحضير للتعامل مع تساقط الثلوج في المناطق المرتفعة شمالا.

وتم تزويد جيش الاحتلال بمعدات لمواجهة البرد فوق جبل الشيخ، الذي احتلته إسرائيل مؤخرا بعد تقدمها عدة كيلومترات داخل الأراضي السورية، وفقًا لما أورده تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وكان الجيش أعلن في وقت سابق أن قواته ستبقى فوق جبل الشيخ خلال فصل الشتاء، فضلًا عن وجودها في الجولان السوري المحتل، وانتشارها في مواقع جنوبي لبنان.

وأضاف تقرير الصحيفة العبرية، أنه يتم إنشاء بنية تحتية في جبل الشيخ السوري، إذ تنتشر قوات إسرائيلية بعد انسحاب الجيش السوري منه في الأيام الماضية.

وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يعمل الآن على إنشاء "أول مواقع عملياتية له في المنطقة"، إذ قالت إن القوات استعانت بأحذية مخصصة للمناطق الجبلية، وملابس حرارية وأقنعة وجوارب سميكة ومدافئ.

كما استغل الجيش الإسرائيلي الفراغ الذي سببه تسارع الأحداث في سوريا، وتقدم عدة كيلومترات داخل الأراضي السورية، فضلًا عن شن غارات عنيفة دمرت معظم قدرات الجيش السوري.

يشار إلى أن جيش الاحتلال نشر في المناطق التي يتمركز بها في سوريا ولبنان، أكثر من 1900 مبنى متنقل وحاويات معيشية، مجهزة بأدوات تدفئة ووصلات كهرباء.

بينما تقدمت قوات إسرائيلية جنوبي لبنان خلال ذروة الصراع مع حزب الله، وبقي جزء منها بعد إقرار وقف إطلاق النار مع الجماعة اللبنانية خلال شهر نوفمبر الماضي.