بعد استقالة وزيرة المالية الكندية.. دونالد ترامب: لن يفتقدها أحد

(وكالات)

جدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تصريحاته المثيرة للجدل حول كندا، واصفاً إياها بأنها "ولاية أمريكية"، كما أشار إلى رئيس وزرائها جاستن ترودو بـ"حاكم الولاية"، وذلك في تعليقه على استقالة وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند.

في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" كتب ترامب: "ولاية كندا أصيبت بصدمة إثر استقالة وزيرة المالية أو ربما طردها من قبل الحاكم جاستن ترودو. لقد كانت سلوكياتها سامة للغاية ولم تُحقق أي صفقات مفيدة للمواطنين الكنديين، الذين يعانون من تعاسة كبيرة. لن يفتقدها أحد!".

وجاءت استقالة فريلاند، على خلفية خلافات حادة مع رئيس الوزراء جاستن ترودو، حيث أشارت في رسالة استقالتها إلى "السياسات الاقتصادية العدوانية" التي يتبناها ترامب، والتي شكلت تحديًا كبيرًا لكندا.

وكان ترامب قد تعهد مؤخرًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات الكندية، مما أثار مخاوف من تداعيات كارثية على الاقتصاد الكندي، خاصة في ظل العجز المتزايد الذي كشفت عنه الحكومة الكندية في بيانها الاقتصادي الأخير، والذي بلغ 60 مليار دولار كندي، متجاوزًا الهدف الذي حددته فريلاند بـ40 مليار دولار كندي فقط.