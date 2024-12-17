مخاوف أمريكية من مهاجمة تركيا أراضي يسيطر عليها الأكراد بسوريا

وكالات

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن "تركيا وحلفاؤها من الفصائل المسلحة يحشدون قوات على طول الحدود مع سوريا".

وأشار المسؤولون إلى أن خطوة تركيا تثير مخاوف من هجوم كبير على أراضٍ يسيطر عليها الأكراد، وأن العملية العسكرية التركية عبر الحدود قد تكون وشيكة.

وأضافوا أن الحشد التركي مماثل لتحركات أنقرة قبل هجومها على شمال شرق سوريا عام 2019، مشددون أن واشنطن تضغط من أجل ضبط النفس.

وفي السياق ذاته، أبلغت المسؤولة بالإدارة المدنية للأكراد إلهام أحمد، في رسالة إلى الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب أن عملية تركيا في سوريا وشيكة.

وأضافت في رسالتها، أن "هدف تركيا السيطرة على الأراضي السورية قبل تولي ترامب الرئاسة".