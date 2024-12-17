أوكرانيا تعلن مسؤوليتها عن مقتل قائد الدفاع الكيميائي بالجيش الروسي

وكالات

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بأن أجهزة الأمن الأوكرانية أعلنت مسؤوليتها عن اغتيال قائد قوات الدفاع الكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي إيجور كيريلوف.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية مقتل كيريلوف بانفجار وقع في العاصمة موسكو، صباح اليوم الثلاثاء، قائلة في بيان لها، إنه تم تفجير عبوة ناسفة مزروعة في دراجة كهربائية كانت موجودة عند مدخل مبنى سكني في شارع ريازانسكي بروسبكت في موسكو صباح اليوم، مما أدى إلى مقتل كيريلوف ومساعده.

وأشار البيان إلى أن السلطات تجري تحقيقًا لتحديد ملابسات الجريمة، مضيفًا أنه تم فتح قضية جنائية في مقتل العسكريين.