زلزال بقوة 3 ,7 درجات يضرب قرب فانواتو في المحيط الهادئ

ولنجتون- (أ ب)

ضرب زلزال بقوة 3 ,7 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، بالقرب من سواحل فانواتو في المحيط الهادئ الجنوبي، وفقا لما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وتم إلغاء التحذير السابق من تسونامي للدولة الجزرية بعد أقل من ساعتين من الزلزال.

وقع الزلزال على عمق 57 كيلومترا (35 ميلا)، وكان مركزه بالقرب من بورت فيلا، أكبر مدينة في الدولة الجزرية.

ولم يتضح على الفور مدى الأضرار التي تم التسبب بها، لكن مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي بدا أنه يظهر مباني مدمرة في بورت فيلا، بما في ذلك واحدة انهارت على السيارات.

ويبدو أن فيديو آخر يظهر مبنى في العاصمة يضم بعض البعثات الدبلوماسية إلى فانواتو، بما في ذلك بعثات بريطانيا وفرنسا ونيوزيلندا، وقد تعرض هيكله لبعض الأضرار، بما في ذلك النوافذ الملتوية والحطام الذي انهار من الجدران إلى الأرض.

وأظهرت صور وفيديوهات أخرى نُشرت اليوم الثلاثاء أجساما وأرفف سقطت على أرض المحلات التجارية وانهيارات أرضية قد تكون أغلقت بعض الطرق.

وقالت السلطات في أستراليا ونيوزيلندا، الواقعتين في المحيط الهادئ، إنه لا يوجد تهديد من تسونامي لبلديهما.





