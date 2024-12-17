دونالد ترامب عن الرهائن في غزة: سأكون متاحا في 20 يناير وسنرى

وكالات

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إنه يعمل على تأمين إطلاق سراح الرهائن في غزة، كاشفًا أنه أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفقا لروسيا اليوم.

وخلال مؤتمر في منتجع مار إيه لاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا، شدد ترامب على أنه يحاول المساعدة بقوة كبيرة في استعادة الرهائن، مجددا التهديد بأنه إذا لم يعد الرهائن إلى منازلهم بحلول 20 يناير 2025 يوم حفل التنصيب ستفتح أبواب الجحيم.

وأكد ترامب أنه أجرى "مكالمة هاتفية موجزة" مع نتنياهو خلال نهاية الأسبوع، لكنه لم يخض في التفاصيل، قائلا: "لقد أجرينا حديثا جيدا للغاية، وناقشنا ما سيحدث، وسأكون متاحا للغاية في 20 يناير، وسنرى".

وعمل فريق ترامب الانتقالي مع إدارة الرئيس جو بايدن المنتهية ولايتها في الأسابيع الماضية لمحاولة تأمين إطلاق سراح الرهائن واتفاق وقف إطلاق النار قبل وصول الرئيس المنتخب إلى منصبه.