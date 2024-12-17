القبض على إيرانييْن بعد الهجوم على قاعدة أمريكية في الأردن قرب حدوده مع سوريا والعراق

وكالات

ألقي القبض على شخصين إيرانيين، فيما يتعلق بهجوم بطائرة مسيرة في يناير الماضي، أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 40 آخرين بقاعدة عسكرية أمريكية في الأردن قرب حدوده مع سوريا والعراق.

ويتهم الشخصان بـ"انتهاك القوانين من خلال تسريب معلومات تقنية أمريكية حساسة إلى إيران"، التي قال مسؤولون أمريكيون، إنها ساعدت هذه الدولة على شن الهجوم، بحسب سكاي نيوز.

وقال مسؤولون بوزارة العدل، إن الرجلين هما:" مهدي محمد صادقي"، أمريكي إيراني يعيش في ماساتشوستس وألقي القبض عليه الإثنين، و"محمد عابديني"، سويسري إيراني تم القبض عليه في إيطاليا ويمكن تسليمه إلى الولايات المتحدة.

وقال المدعون، إن صادقي يعمل في شركة أشباه موصلات مقرها ماساتشوستس، بينما لدى عابديني شركة مقرها إيران، التي صنعت نظام الملاحة المسؤول عن توجيه المسيّرة.

وقال الادعاء، إن عابديني متهم بانتهاك قوانين مكافحة الإرهاب وقوانين التصدير، وبإنشاء شركة واجهة في سويسرا كغطاء للحصول على التكنولوجيا من شركة ماساتشوستس التي عمل بها صادقي.

وقال جوشوا ليفي، المدعي العام الأمريكي في ماساتشوستس، إن صادقي نقل مواد من تلك الشركة إلى إيران.

ويعتقد أن هذه المواد استخدمت لصنع طائرة مسيّرة واحدة على الأقل، استخدمت في الهجوم.

وقال ليفي: "تؤكد هذه الاتهامات أن وزارة العدل لن تتوقف عن جهودها الرامية لتحقيق العدالة لأفراد الخدمة الذين قتلوا أو أصيبوا بأذى في الخارج".

ووقع هجوم 28 يناير على موقع أمريكي عسكري صغير في الأردن قرب حدوده مع سوريا والعراق، وأسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة عشرات آخرين.