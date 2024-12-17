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مقتل قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية ومساعده في انفجار بموسكو

07:27 ص الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

انفجار في شرق موسكو

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وكالات

أعلنت مصادر إعلامية، مقتل الفريق إيجور كيريلوف قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي، بانفجار وقع في العاصمة موسكو صباح اليوم الثلاثاء، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وأكد مصدر أمني، أن الانفجار الذي وقع في موسكو، أسفر عن مقتل الفريق إيجور كيريلوف ومساعده.

وأضاف المصدر، أن العبوة الناسفة بحسب المعلومات الأولية، كانت مثبتة على دراجة نارية كهربائية كانت موجودة عند مدخل المبنى الذي يقيم فيه كيريلوف.

وذكرت تقارير، أن العبوة الناسفة انفجرت لحظة خروج كيريلوف ومساعده من المبنى الواقع في شارع ريازانسكي شرق موسكو حوالي الساعة السادسة صباحا.

روسيا مقتل الفريق إيجور كيريلوف قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الجيش الروسي
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