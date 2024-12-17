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هل يوجود ماهر الأسد داخل الأراضي العراقية؟

07:21 ص الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

ماهر الأسد

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وكالات

نفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، وجود ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، داخل الأراضي العراقية، بحسب روسيا اليوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد مقداد ميري، إن الأنباء التي تتحدث في مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد داخل الأراضي العراقية "عارية من الصحة".

ودعا ميري وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والحذر في نقل الأخبار من مصادرها الرسمية.

وماهر الأسد هو الأبن الأصغر للرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد والشقيق الأصغر لبشار الأسد، وهو من مواليد الثامن من ديسمبر1967.

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