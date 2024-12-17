الأمم المتحدة ترحب بالتزام الإدارة السورية تجاه زيادة المساعدات الإنسانية في البلاد

وكالات

التقى منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة توم فليتشر، مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، ورئيس الوزراء المعين حديثا محمد البشير، لمناقشة زيادة المساعدات الإنسانية في البلاد.

وفي أعقاب اجتماع فليتشر، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في بيان، إنه يرحب بالتزام الحكومة المؤقتة بحماية المدنيين، بالإضافة إلى العاملين في المجال الإنساني.

وقال جوتيريش: "أرحب أيضا بموافقتهم على إتاحة الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر الحدودية وتجاوز البيروقراطية بشأن التصاريح والتأشيرات للعاملين في المجال الإنساني وضمان استمرار الخدمات الحكومية الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم والانخراط في حوار حقيقي وعملي مع المجتمع الإنساني الأوسع".

وأطيح ببشار الأسد من السلطة في سوريا بعد أن اجتاحت قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام سوريا في هجوم خاطف، منهية حكم عائلته الحديدي الذي دام أكثر من 50 عاما.

ودعا جوتيريش المجتمع الدولي إلى الوقوف خلف الشعب السوري بينما يغتنم الفرصة لبناء مستقبل أفضل.

وتقول الأمم المتحدة، إن 7 من كل 10 أشخاص في سوريا ما زالوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن فليتشر يخطط أيضا لزيارة لبنان وتركيا والأردن.