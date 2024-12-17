8 شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على منزل بقطاع غزة

وكالات

استشهد 8 فلسطينيين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بينما أصيب آخرين في قصف إسرائيلي على منزل بحي الدرج بمدينة غزة، وفقا لما ذكرته الغد الإخبارية.

وقال مسعفون: إن ما لا يقل عن 8 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في ضربة إسرائيلية على منزل في حي الدرج بمدينة غزة، إذ أن المصابين نقلوا إلى مستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة.

كما وصل عدد من الشهداء عبارة عن أشلاء متفحمة وعدد من الجرحى إلى المستشفى المعمداني

من جانبه، قال مسؤول الدفاع المدني محمود بصل، إن جيش الاحتلال يضع روبوتات متفجرة في محيط مستشفى كمال عدوان شمال غزة استعدادا لتفجيرها.

وذكر ناج من مجزرة عائلة الطباطيبي وهو يتفقد شهداء عائلته من بينهم أطفاله: "كان يوجد بالمنزل 19 شخص ولم يخرج منهم سوى اثنين".

وقال مسؤولو صحة فلسطينيون الأحد الماضي، إن ما لا يقل عن 20 شخصا، بينهم أطفال، استشهدوا عندما أصابت ضربة مدرسة تؤوي عائلات نازحة في المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة.

وتَواصل القصف الإسرائيلي، إذ قال مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني، إن 17 على الأقل استشهدوا في غارات على أنحاء متفرقة من القطاع.

وقال مسعفون إن 4 استشهدوا في غارة جوية على بيت لاهيا بشمال غزة، إذ ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات منذ أكتوبر، في حين استشهد 3 في قصف مدفعي إسرائيلي وقع بالقرب من مقبرة بمخيم النصيرات بوسط القطاع، و3 آخرون في رفح بالجنوب.

وذكر مسعفون أن 7 فلسطينيين، منهم امرأتان، استشهدوا في وقت لاحق اليوم خلال غارتين جويتين منفصلتين شنتهما إسرائيل على مدينة غزة.