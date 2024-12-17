أحمد الشرع يدعو إلى عقد اجتماعي بين الدولة وكل الطوائف لضمان العدالة الاجتماعية

وكالات

شدد أبو محمد الجولاني، قائد هيئة تحرير الشام، التي تولت السلطة في سوريا بعد الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد، على وجوب أن يكون هناك عقد اجتماعي بين الدولة وكل الطوائف في بلده لضمان "العدالة الاجتماعية"، بحسب سكاي نيوز.

وفي بيان أصدره ليل الإثنين-الثلاثاء، تحالف الفصائل المسلحة التي تقودها الهيئة، قال الجولاني الذي بات يستخدم اسمه الأصلي وهو أحمد الشرع، إن سوريا يجب أن تبقى موحدة، وأن يكون بين الدولة وجميع الطوائف عقد اجتماعي لضمان العدالة الاجتماعية.

وبحسب البيان، فقد أدلى الجولاني بتصريحه هذا خلال اجتماع مع عدد من أبناء الطائفة الدرزية في سوريا، قائلا: إن ما يهمنا هو ألا تكون هناك محاصصة، مؤكدا أنّه لا توجد خصوصية تؤدي إلى انفصال.

وأكد أن الإدارة الجديدة التي يقودها تعتزم إدارة الأمور من منطلق مؤسساتي وقانوني، مشددا على أن واقع البلد متعب وحجم الدمار كبير، ونحتاج لجهود جميع السوريين داخل وخارج البلد، فمن الضرورة العمل بروح الفريق.

وفي هذا السياق، أكد الجولاني، أنه سيتم حل الفصائل المسلحة وانضواء مقاتليها في الجيش السوري الجديد.

وقال يجب أن تحضر لدينا عقلية الدولة لا عقلية المعارضة، سيتم حل الفصائل وتهيئة المقاتلين للانضواء تحت وزارة الدفاع وسيخضع الجميع للقانون.