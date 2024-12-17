قائد قوات سوريا الديمقراطية: جاهزون لإبقاء الطريق إلى ضريح سليمان شاه مفتوحا

وكالات

أبدى قائد "قوات سوريا الديمقراطية" قسد مظلوم عبدي، جاهزيته لإبقاء الطريق إلى ضريح سليمان شاه جد مؤسس الدولة العثمانية السلطان عثمان الأول بن أرطجرل، مفتوحا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال عبدي عبر حسابه في "إكس": "استنادا إلى الاتفاقيات الدولية، نجدد التزامنا بإعادة ضريح سليمان شاه إلى موقعه القديم، مع تأكيد جاهزيتنا لإبقاء الطريق إلى الموقع مفتوحا".

وأكد قائد قسد تقديم كافة التسهيلات اللازمة لعبور جسر قره قوزاق باتجاه الضريح.

وقبل أيام، ذكر قائد قسد في بيان، أنه خلال التهديد الذي شكله تنظيم داعش عام 2015، ساهمنا في حماية رفات سليمان شاه عبر تسهيل نقله إلى منطقة آشمة.

وأفاد حينها بأنهم ملتزمون بالحفاظ على المواقع التاريخية ومستعدون للتنسيق مع جميع الأطراف المعنية لتيسير إعادة رفاته إلى موقع المزار الأصلي بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية السابقة وباحترام كامل للتراث الثقافي.

وتم نقل قبر سليمان شاه بين 3 مواقع مختلفة، إذ كان يقع بالأصل بالقرب من قلعة جعبر في الرقة لغاية عام 1973، إذ تم نقله إلى ضفاف نهر الفرات في محافظة حلب على بعد 27 كيلومترا من الحدود التركية، لتجنب الفيضانات، ثم قامت الحكومة التركية بنقل الضريح إلى غرب مدينة كوباني على الحدود السورية التركية في عام 2015.