القضاء الأمريكي يرفض إلغاء إدانة ترامب في قضية الممثلة الإباحية بنيويورك

وكالات

رفض القضاء الأمريكي، فجر اليوم الثلاثاء، إلغاء إدانة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في قضية الممثلة الإباحية في نيويورك، وفقا لما ذكرته العربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن القاضي خوان ميرشان، أرجأ إصدار قراره بشأن إسقاط التهم عن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في قضية دفع أموال خلافا للقانون لشراء صمت ممثلة إباحية بعد استئناف قدمه محامو الأخير.

وأدين ترامب في مايو الماضي بـ34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية في ما يتعلق بتعويضاته لمحاميه السابق مايكل كوهين، بدفع مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز في أكتوبر 2016 مقابل التزامها الصمت حيال لقاء جنسي مزعوم لها مع ترامب.