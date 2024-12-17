5 شهداء في قصف إسرائيلي لمنزل قرب موقف جباليا وسط قطاع غزة

وكالات

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن استشهاد 5 فلسطينيين على الأقل، إثر قصف إسرائيلي لمنزل قرب موقف جباليا بحي الدرج وسط قطاع غزة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

يذكر أن القناة الـ 14 العبرية، أعلنت بعض التفاصيل الجديدة المتعلقة بالصفقة المقترحة بين إسرائيل وحماس بشأن غزة.

وحسب القناة العبرية فإن الملامح الأولى للصفقة تتضمن الإفراج عن عشرات قليلة من الأسرى الإسرائيليين، مقابل 700 - 1000 أسير فلسطيني على دفعات.

ومن بين الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم، أسرى من أصحاب المؤبدات العالية.وفقا للقناة الـ14 الإسرائيلية. للمزيد اضغط (هنا)