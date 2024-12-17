أحمد الشرع: الشريعة الإسلامية بسوريا ستكون طبيعية ولن نتدخل في الحريات الشخصية

وكالات

قال أحمد الشرع القائد العام للإدارة السورية الجديدة، إنه التقى برؤساء الأقليات ومن بينهم مسيحيون ودروز لطمأنتهم، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف الشرع أنه سيتم العفو عن جميع السوريين باستثناء أولئك الذين تلطخت أيديهم بالدماء، أو الذين شاركوا بعمليات التعذيب من النظام القديم.

وقلل الشرع من إمكانية فرض الشريعة الإسلامية في البلاد، مشيرا إلى أن سوريا ستكون طبيعية.

وأوضح: "أعتقد أن سوريا لن تتدخل بشكل عميق في الحريات الشخصية لكنها ستأخذ العادات بعين الاعتبار".

وأشار إلى أن همه الرئيسي هو تحقيق الاستقرار في البلاد وإعادة بنائها قبل أي انتخابات والتي وصفها بأنها بعيدة المنال إلى حد ما الآن.

وذكر الشرع أن نصف السكان خارج البلاد والعديد منهم ليس لديهم أوراق، في إشارة إلى ملايين السوريين النازحين بسبب الحرب الأهلية منذ عام 2011.

وتابع: "نحن بحاجة إلى إعادة الناس من الدول المجاورة وتركيا وأوروبا"، لافتا إلى أنه سيتم تكليف اللجان بوضع خطط للفترة الانتقالية والدستور والتي ستكون عملية طويلة.