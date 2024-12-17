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القيادة المركزية الأمريكية تستهدف العاصمة اليمنية بغارة جوية

12:45 ص الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

طائرة حربية - أرشيفية

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، مساء الإثنين بتوقيت اليمن، تنفيذ ضربة جوية دقيقة، قالت إنها استهدفت "منشأة رئيسية لقيادة العمليات والسيطرة، كان يديرها الحوثيون في مناطق سيطرتهم في العاصمة صنعاء".

وفي بيان عبر "إكس"، أوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن "المنشأة المستهدفة مركزًا هامًا لتنسيق عمليات الحوثيين، بما في ذلك الهجمات ضد السفن الحربية الأمريكية والسفن التجارية في البحر الأحمر الجنوبي ومضيق باب المندب".

غارة أمريكية ضربات أمريكية في اليمن الحوثيون
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