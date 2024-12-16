إسرائيل تنقل بعض قواتها من لبنان إلى قطاع غزة

(د ب أ)

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي نقل بعض قواته من جنوب لبنان إلى قطاع غزة، على خلفية وقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني.

وقال جيش الاحتلال اليوم الأحد، إن الفرقة 98 أنهت معركتها المستمرة منذ ثلاثة أشهر ضد حزب الله، الموالي لإيران في لبنان، المجاورة لحدود إسرائيل الشمالية، ويستعد لانتشارها في قطاع غزة.

وتتألف الفرقة 98، عادة من ما يقرب من 10 إلى 15 ألف جندي إسرائيلي.

وأنهى حزب الله وإسرائيل أكثر من عام من الهجمات المتبادلة بوقف إطلاق النار الذي أعلن في أواخر نوفمبر الماضي.

وبموجب شروط وقف إطلاق النار، يجب على القوات الإسرائيلية مغادرة لبنان في غضون 60 يوما.

وعلى الرغم من ذلك، يواصل الجيش الإسرائيلي القتال ضد حركة حماس في قطاع غزة المدمر بشدة.

ومع ذلك، ظهرت مؤخرًا علامات متزايدة تشير إلى إمكانية تحقيق وقف لإطلاق النار.

كان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أعرب في وقت سابق من اليوم، عن اعتقاده بأن المفاوضين اقتربوا من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة أكثر من أي وقت مضى منذ الهدنة التي استمرت أسبوعا في نوفمبر 2023.

وفي نوفمبر 2023، تم إطلاق سراح 105 أسرى - معظمهم من النساء والأطفال والرعايا الأجانب التايلانديين – مقابل إطلاق سراح 240 سجينا فلسطينيا.