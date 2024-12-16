أثارت الرعب.. حكاية انتشار أجسام غامضة في سماء أمريكا

القاهرة - مصراوي

خلال الساعات القليلة الماضية أثار خبر وجود طائرات بدون طيار في سماء الولايات المتحدة الأمريكية جدلا واسعا، خاصة بعدما تم الإبلاغ عن عدد كبير من الطائرات وهي تحلق فوق نيوجيرسي وعبر شرق الولايات المتحدة، مما أثار تكهنات وقلق بشأن مصدرها وسببها.

وخرج حاكم ولاية نيوجيرسي فيل مورفي والسيناتور الأمريكي أندي كيم في عمليات صيد للطائرات بدون طيار، على أمل الحصول على إجابات. فيما يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي، والأمن الداخلي، وشرطة الولاية، ووكالات أخرى.

وشدد حاكم ولاية نيوجيرسي، ومسؤولو إنفاذ القانون على أن الطائرات بدون طيار لا يبدو أنها تشكل تهديدًا للسلامة العامة، لكن العديد من المشرعين في الولايات والبلديات دعوا مع ذلك إلى قواعد أكثر صرامة بشأن من يمكنه قيادة الطائرة بدون طيار - والسماح له بإطلاق النار عليها من السماء.

وأفاد العشرات من الشهود أنهم رأوا طائرات بدون طيار على مستوى الولاية منذ منتصف نوفمبر، بما في ذلك بالقرب من Picatinny Arsenal، وهي منشأة للأبحاث والتصنيع العسكري، وفوق ملعب الجولف للرئيس المنتخب دونالد ترامب في بيدمينستر.

وتشارك وزارة الأمن الداخلي تفاصيل جديدة عن رحلات الطائرات بدون طيار الغامضة فوق نيوجيرسي.

فيما قال حاكم ولاية نيوجيرسي، وهو ديمقراطي، يوم الإثنين إن المعدات التي قدمتها الحكومة الفيدرالية لم تسفر عن معلومات جديدة تذكر. ورفض وصف المعدات باستثناء القول إنها قوية ويمكنها حتى "تخفيف" الطائرات بدون طيار، رغم أنه أضاف أن هذا ليس قانونيًا حاليًا على الأراضي الأمريكية. وسجلت الولاية 12 مشاهدة يوم السبت وواحدة فقط يوم الأحد.

هل تشكل الطائرات بدون طيار تهديدًا؟

لم يضيع القلق المتزايد بين بعض السكان على إدارة بايدن، التي واجهت انتقادات من ترامب لعدم تعاملها مع الأمر بقوة أكبر. وفي مكالمة مع الصحفيين يوم السبت نظمها البيت الأبيض، سعى مسؤولون كبار من مكتب التحقيقات الفيدرالي والبنتاجون وإدارة الطيران الفيدرالية ووكالات أخرى إلى طمأنة الجمهور بأن الطائرات بدون طيار ليست تهديدًا للأمن القومي أو السلامة العامة، أو العمل اليدوي لفعل أجنبي خبيث.

وقال البيت الأبيض إن مراجعة مشاهدات الطائرات بدون طيار تظهر أن العديد منها يتم تحليقها بشكل قانوني، مرددًا آراء المسؤولين وخبراء الطائرات بدون طيار. وحث حاكم ولاية نيوجيرسي الكونجرس على منح الولايات مزيدًا من السلطة للتعامل مع الطائرات بدون طيار.

من يقوم بتشغيل الطائرات بدون طيار؟

تقول السلطات إنها لا تعرف من يقوم بتشغيل الطائرات بدون طيار. وأفادت وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي أنه ليس لديهم دليل على أن الطائرات تشكل "تهديدًا للأمن القومي أو السلامة العامة أو لها صلة أجنبية".

ومع ذلك، احتدمت التكهنات على الإنترنت، حيث أعرب البعض عن مخاوفهم من أن الطائرات بدون طيار قد تكون جزءًا من مؤامرة من قبل عملاء أجانب. ويؤكد المسؤولون أن التحقيقات الجارية لم تجد أي دليل يدعم مثل هذه المخاوف، لكن النائب الأمريكي كريس سميث، الجمهوري، ردد يوم السبت مثل هذه التكهنات.

وقال كريس: "تشير المناورة المراوغة لهذه الطائرات بدون طيار إلى وجود قوة عسكرية كبرى معقدة، مما يطرح السؤال عما إذا كان قد تم نشرها لاختبار قدراتنا الدفاعية - أو ما هو أسوأ - من قبل الديكتاتوريات العنيفة، ربما روسيا، أو الصين، أو إيران، أو كوريا الشمالية".

فيما شكك المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر في فكرة أن الطائرات بدون طيار تشارك في جمع المعلومات الاستخباراتية، بالنظر إلى مدى ارتفاعها وإشراقها. وقال إن حوالي مليون طائرة بدون طيار مسجلة في الولايات المتحدة وحوالي 8,000 طائرة تحلق في أي يوم.

وفي بوسطن، ألقت شرطة المدينة القبض على رجلين متهمين بتشغيل طائرة بدون طيار "قريبة بشكل خطير" من مطار لوجان ليلة السبت. وقالت السلطات إن ضابطًا يستخدم تقنية مراقبة الطائرات بدون طيار اكتشف الطائرة وموقع المشغلين.

فيما فرَّ رجل ثالث من الشرطة ولا يزال طليقًا. وقالت السلطات إن الرجلين يواجهان اتهامات بالتعدي على ممتلكات الغير وقد يواجهان المزيد من التهم والغرامات. قاعدة أوهايو الجوية تغلق المجال الجوي

ومن جانبه قال روبرت بورتيمان، المتحدث باسم القاعدة، إن طائرات بدون طيار تحلق حول قاعدة رايت باترسون الجوية بالقرب من دايتون بولاية أوهايو، أجبرت مسؤولي القاعدة على إغلاق مجالها الجوي لنحو أربع ساعات في وقت متأخر من يوم الجمعة، حتى وقت مبكر من يوم السبت.

وقال بورتيمان يوم الاثنين، إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رصد طائرات بدون طيار في القاعدة، وهي واحدة من أكبر الطائرات في العالم، ولم يتم الإبلاغ عن أي مشاهدات منذ ذلك الحين. وقال إن الطائرات بدون طيار لم يكن لها تأثير على أي منشآت في القاعدة.

ومن جانبه، علق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على انتشار الطائرات بدون طيار في سماء أمريكا، قائلا: "إنه يعتقد أن الحكومة تعرف أكثر مما تقول".

ودعا السناتور ريتشارد بلومنتال من ولاية كونيتيكت الأسبوع الماضي، إلى "إسقاط" الطائرات بدون طيار. وحث النائب سميث البنتاجون على السماح باستخدام القوة لإسقاط طائرة مسيرة أو أكثر في محاولة لمعرفة من نشرها.