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سفيرة إسرائيل تدافع عن إغلاق السفارة في ايرلندا بسبب موقفها "المتشدد"

10:37 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

دانا ايرليش السفيرة الإسرائيلية لدى ايرلندا

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(د ب أ)

قالت السفيرة الإسرائيلية لدى ايرلندا دانا ايرليش اليوم الاثنين، إن إغلاق سفارتها في دبلن كان "القرار الدبلوماسي الصحيح"، وزعمت أن هناك "أجواء معادية" في البلاد.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية الإغلاق في بيان أمس الأحد، قائلة إن يرجع إلى "السياسات المتطرفة المناهضة لإسرائيل التي تنتهجها الحكومة الأيرلندية"، واتهمت أيرلندا "بتجاوز كل الخطوط الحمراء".

واتهمت السفيرة إيرليش أيرلندا باتخاذ "موقف أكثر تطرفا" من أي دولة أخرى، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وردا على سؤال عن تدخل ايرلندا في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، وصفت السفيرة ايرلندا بأنها "صوت متطرف في الساحة الدولية".

جاء ذلك بعدما قال رئيس الوزراء الايرلندي سايمون هاريس إن ايرلندا لن تصمت وستعبر عن وجهات نظرها حول الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حماس في غزة.

وتعد أيرلندا من بين أشد المنتقدين للحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة، والتي تقول مصادر فلسطينية إنها أدت إلى مقتل ما يقرب من 45 ألف شخص.

وانتقد وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتين مؤخرا "العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني من خلال هدف وتأثير العمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل في غزة".

وكانت ايرلندا إلى جانب كل من إسبانيا وسلوفينيا والنرويج قد اعترفت، في وقت سابق هذا العام، بفلسطين كدولة مستقلة.

وبالإضافة إلى ذلك، تستعد ايرلندا للتدخل في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، داعية المحكمة لتوسيع تعريف مصطلح الإبادة الجماعية بشكل أكبر.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية، إن "التصرفات والخطاب المعادي للسامية من جانب أيرلندا ضد إسرائيل ينبعان من السعي لتقويض شرعية الدولة اليهودية وتشويه صورتها، إلى جانب تبنيها معايير مزدوجة، فقد تجاوزت أيرلندا كل الخطوط الحمراء في علاقاتها مع إسرائيل."

ورفض هاريس أمس هذه الاتهامات ووصف قرار إسرائيل بإغلاق السفارة بأنه "مؤسف للغاية".

وقال هاريس، في منشور على تطبيق إكس: "أرفض تماما الادعاء بأن أيرلندا معادية لإسرائيل، فأيرلندا مؤيدة للسلام وحقوق الإنسان والقانون الدولي".

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