رئيس وزراء باكستان يزور مصر للمشاركة في قمة مجموعة الثماني النامية

وكالات

يقوم رئيس وزراء باكستان، محمد شهباز شريف، بزيارة رسمية إلى مصر في الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر 2024، لحضور القمة الحادية عشرة لدول مجموعة الثماني النامية (D-8)، التي ستُعقد في القاهرة.

تسبق القمة مشاركة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، السيناتور محمد إسحاق دار، في الدورة الحادية والعشرين لمجلس وزراء مجموعة الثماني النامية، والمقررة في 18 ديسمبر 2024.

تُعقد القمة تحت شعار: "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد".

وخلال القمة، سيُبرز رئيس الوزراء الباكستاني أهمية الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق اقتصاد قوي وشامل، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال المحلية.

كما سيؤكد التزام باكستان بمبادئ مجموعة الثماني النامية وأهمية تعزيز الشراكات لتحقيق المنفعة المتبادلة والازدهار. وسيسلط الضوء على التعاون في مجالات الزراعة، والأمن الغذائي، والسياحة، بالإضافة إلى تقديم الحوافز التي تعتمدها باكستان لتمكين الشباب ودعم التنمية الاقتصادية.

إلى جانب ذلك، سيشارك رئيس الوزراء في الجلسة الخاصة بمجموعة الثماني النامية لمناقشة الأزمة الإنسانية وتحديات إعادة الإعمار في غزة ولبنان، في ظل الأوضاع المتأزمة نتيجة العدوان الإسرائيلي في المنطقة. وسيوضح موقف باكستان الثابت تجاه القضية الفلسطينية، داعيًا إلى إحلال السلام في الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء اجتماعات ثنائية على هامش القمة مع عدد من القادة المشاركين، لتعزيز التعاون الثنائي ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.