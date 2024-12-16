الأمم المتحدة تدعو لوقف الاستيطان في الجولان والأراضي الفلسطينية

وكالات

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن مرتفعات الجولان تظل أرضًا محتلة. وأضاف أنه يجب على إسرائيل التوقف عن النشاطات الاستيطانية في الجولان المحتلة وكذلك في الأراضي الفلسطينية.

كانت القيادة الوسطى الأمريكية أعلنت عن تنفيذ غارات جوية دقيقة استهدفت معسكرات وعملاء لتنظيم الدولة في سوريا، مما أسفر عن مقتل 12 من عناصر التنظيم.

وأكدت القيادة أن هذه الضربات تأتي في إطار مهمة مستمرة تهدف إلى تعطيل وإضعاف قدرات التنظيم، مضيفة أنها لن تسمح لتنظيم الدولة بإعادة تشكيل نفسه أو الاستفادة من الوضع الحالي في سوريا.