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ترامب: تركيا هي من تقف وراء الأحداث في سوريا

09:14 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

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وكالات

اتهم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الإثنين، تركيا بالوقوف وراء الأحداث التي شهدتها سوريا والتي أدت إلى سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي، إن تركيا نفذت عملية "استيلاء غير ودية" عبر سيطرة الفصائل المسلحة على سوريا. مشيرا إلى أنها نفذت العملية بطريقة جيدة.

واعتبر ترامب أن: "تركيا ستمتلك قدرة التحكم بمجريات الأحداث في سوريا". مؤكدا أن "في سوريا الكثير من الأمور غير الواضحة".

وفي ديسمبر الجاري، أعلنت فصائل من المعارضة السورية، في بيان مقتضب على التلفزيون الرسمي، "تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد".

وقال الكرملين في 9 ديسمبر إن الرئيس فلاديمير بوتين قرر منح الأسد حق اللجوء في روسيا التي كانت قد نشرت قوات من سلاح الجو إلى سوريا في 2015 لمساعدة الأسد في صد قوات المعارضة.

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