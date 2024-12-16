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القيادة الوسطى الأمريكية تُنفّذ غارات جوية دقيقة ضد تنظيم الدولة في سوريا

09:06 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

غارات جوية أمريكية ضد تنظيم الدولة في سوريا

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وكالات

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية عن تنفيذ غارات جوية دقيقة استهدفت معسكرات وعملاء لتنظيم الدولة في سوريا، مما أسفر عن مقتل 12 من عناصر التنظيم.

وأكدت القيادة أن هذه الضربات تأتي في إطار مهمة مستمرة تهدف إلى تعطيل وإضعاف قدرات التنظيم، مضيفة أنها لن تسمح لتنظيم الدولة بإعادة تشكيل نفسه أو الاستفادة من الوضع الحالي في سوريا.

الضربات الأخيرة استهدفت مناطق كانت خاضعة سابقاً لسيطرة النظام السوري وروسيا.

القيادة الوسطى الأمريكية تنظيم الدولة في سوريا غارات جوية أمريكية ضد تنظيم الدولة معسكرات وعملاء لتنظيم الدولة
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