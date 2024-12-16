بعد قرار بايدن بحظره.. ترامب يكشف موقفه من تيك توك

القاهرة- مصراوي

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أنه يعتزم "إلقاء نظرة" على الحظر المرتقب لتطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك في الولايات المتحدة، مؤكداً أن لديه "بقعة دافئة في قلبه" تجاه التطبيق.

وفي أبريل الماضي، وقع الرئيس الحالي جو بايدن قانوناً يلزم الشركة المالكة لتيك توك، وهي شركة ByteDance الصينية، ببيع التطبيق لشركة غير صينية خلال مهلة زمنية تصل إلى 270 يوماً. وإذا لم يتم ذلك، سيتم حظر تيك توك من متاجر التطبيقات الأمريكية وخدمات استضافة الإنترنت الداعمة له.

وبالرغم من أن الشركة الصينية حاولت استئناف القرار، لكنها لم تحقق نجاحاً حتى الآن.

وعندما سُئل ترامب خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، عما إذا كان ينوي إلغاء التشريع، أشار إلى أن التطبيق ساهم في زيادة شعبيته بين الشباب في انتخابات نوفمبر. وقال:

"سنلقي نظرة على تيك توك. كما تعلم، لدي بقعة دافئة في قلبي لهذا التطبيق، لأنني فزت بتصويت الشباب بفارق 34 نقطة، وهناك من يقول إن تيك توك لعب دوراً في ذلك".

وأضاف ترامب أن المقابلات مع مؤثرين بارزين، مثل جو روغان، ساعدت الجمهوريين في كسب المزيد من أصوات الشباب، لكنه أكد أن تيك توك كان لها تأثير كبير، لذا سنعيد النظر في الأمر.