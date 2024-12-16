جد "روح الروح".. خالد نبهان يلحق بحبيبته ويترك أطفال غزة

كتبت- سلمى سمير:

"روح الروح" هكذا أصبح اسم الشيخ خالد نبهان، منذ تداول فيديو توديعه لحفيدته ريم بعد استشهادها على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في غارة جوية طالتها منذ بدء العدوان على قطاع غزة منذ العام الماضي، لكن الحول لم يمر حتى يلتحق نبهان بحفيدته التي رثاها وهو يودعها كأنها حية ترزق.

رحل الرجل شهيدًا اليوم، في غارة لجيش الاحتلال ارتقى على إثرها، قبل أيام قليلة من عيد ميلاده الذي يأتي في الـ24 من ديسمبر الجاري، ويتشارك فيه مع حفيدته ريم "روح الروح" التي رحلت عن عمر 3 سنوات العام الماضي.



لم يفجع خالد نبهان بفقدان "روح الروح" فقط مع اختباره ألمًا آخر بفقدان حفيده من ابنته طارق، الذي استشهد هو الآخر في غارة إسرائيلية، لكن صدمته بريم كانت أكبر مع تعلقها الشديد بجدها وتواجدها معه طوال الوقت.

اخر ما قام به الشيخ خالد نبهان تقبله الله كان توزيع الطعام على النازحين في غزة لجمعية تركية 🇵🇸🇹🇷 pic.twitter.com/W7e6NjcBWq — الرادع المغربي 🇲🇦🔻🇵🇸 (@Rd_fas1) December 16, 2024

في عيد ميلاده وميلادها الماضي، كان التاريخ مؤلمًا للرجل المسن، مع اعتياده لأكثر من عامين أن يقضيه مع حفيدته من ابنته التي كانت تعيش معه، فقال الرجل في عيد ميلادها السابق "حياتي وعشقي ريم كل لحظة هي في أحضاني" والتي لن تصبح بعد الآن مع استشهادها.

الشّيخ خالد نبهان جدّ الطفلة الشهـ.ـيدي ريم يرتقي شهـ.ـيدًا!



بعدما ودّعها بالقبلات وهو يُناديها "روح الرّوح"، التقت روحه بروحها الآن! pic.twitter.com/iz4rCOXDWf — أَحْمَد وَائِل حَمْدَان (@AHM3D_HAMDAN) December 16, 2024

حكى الرجل أنه سيصعب عليه الاحتفال بعيد ميلاده بعد الآن والذي دائمًا ما سيذكره بفقدان ريم، التي تربت أمام عينيه حيث تعيش أبنائه معه في منزل واحد.

في ذات السنة التي رحلت فيها ريم، رُزق الجد خالد بحفيدة أخرى سماها "روجاد" وتعني صلاة الفجر، حسبما ذكر الرجل في مقطع احتفاله بالمولودة الجديدة من ابنه ضياء في يوليو الماضي، وهي الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع.

ورغم تجربته الأليمة بفقدان أحبته، إلا أن الجد نبهان، ظل محتفظًا بذات الروح التي كان يُداعب بها حفيدته في مقطع الفيديو بعد استشهادها، فظل يلعب مع الأطفال في مخيمات النازحين في قطاع غزة، ويساعد في عمليات إعداد وتوزيع الطعام على الناس في ظل جوع قاس فتك بكثيرين.