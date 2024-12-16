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البرلمان الألماني يبدأ التصويت على الثقة في حكومة شولتس

05:42 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

البرلمان الألماني

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(د ب أ)

بعد نقاش دام حوالي ثلاث ساعات حول مسألة الثقة في الحكومة التي طرحها المستشار أولاف شولتس، بدأ البرلمان الألماني عملية التصويت على طلبه.

وأعلنت رئيسة البرلمان بيربل باس (المنتمية إلى حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي)، اليوم الاثنين أن التصويت سيستغرق حوالي 20 دقيقة. وبعد ذلك، سيتم فرز الأصوات من قبل الكتّاب المسؤولين.

ويحصل كل نائب على ثلاث بطاقات تصويت بألوان مختلفة. تحتوي البطاقات التي يعادل حجمها حجم بطاقة ائتمان، على اسم النائب والكتلة البرلمانية التي ينتمي إليها.

وتمثل البطاقات الزرقاء اللون التصويت بـ"نعم" لصالح منح الثقة للحكومة، بينما تمثل البطاقات الحمراء اللون التصويت بـ"لا"، بينما تُستخدم البطاقات البيضاء اللون للتعبير عن الامتناع عن التصويت.

البرلمان الألماني الثقة في حكومة شولتس المستشار أولاف شولتس حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي رئيسة البرلمان بيربل باس
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